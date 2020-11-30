Канцлер Германии Ангела Меркель поинтересовалась у лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, понимает ли она украинский язык. Об этом 30 ноября Тихановская сообщила в интервью «Радио Свобода»

По ее словам, европейские лидеры очень хорошо владеют информацией о ситуации в Белоруссии, и она чувствует их поддержку. Тихановская хотела бы встретиться с Путиным © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Ангела Меркель, кстати, не то, что вспоминала, но говорит об Украине, об украинском языке. Она говорит: «Вы понимаете украинский?» Я говорю: «Конечно, я понимаю — он очень и очень близок к белорусскому (с русским очень похож), и мы достаточно легко понимаем друг друга». — «Ну хорошо». Вот такой скоротечный разговор был у нас», — рассказала Тихановская.

Она добавила, что Меркель понимает русский, но они общались по-английски.

Ранее Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Литвы Гитанас Науседа, президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министрами Польши и Словакии, министрами иностранных дел Австрии, Греции, Литвы, Германии, Польши и Словакии.

Избранный президент США Джозеф Байден пригласил Тихановскую на свою инаугурацию 20 января 2021 года.