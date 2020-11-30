Объявивший о своей победе в президентских выборах США Джо Байден заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины. Об этом говорится на сайте его переходной команды 29 ноября

Клинтон и Обама возвращаются: Байден формирует свою администрацию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявлении Байдена.

Так, он намерен назначить экс-главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.

«Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, человека, от имени которого я работала во время администрации [Барака] Обамы—Байдена, когда он помогал вести экономическое восстановление, восстанавливал наши отношения с партнерами (оказывается, хорошая практика) и привносил сочувствие и человечность почти в каждую встречу, на которой я присутствовала», — написала Псаки в своем Twitter-аккаунте.

Honored to work again for @JoeBiden, a man I worked on behalf of during the Obama-Biden Admin as he helped lead economic recovery, rebuilt our relationships with partners (turns out good practice) and injected empathy and humanity into nearly every meeting I sat in. — Jen Psaki (@jrpsaki) November 29, 2020

Байден также объявил Кейт Бедингфилд, которая была замруководителя предвыборной кампании демократа, директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан-Пьер — бывший политический аналитик NBC и MSNBC, являвшаяся старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, — станет главным заместителем пресс-секретаря. Роль замдиректора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.

Кроме того, старший советник предвыборного штаба Байдена Эшли Этьен будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Элизабет Александер, работавшая старшим советником в предвыборном штабе Байдена—Харрис, станет директором по коммуникациям для будущей первой леди Джилл Байден.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.