На Украине за сутки произошел второй случай избиения из-за отсутствия маски. Об избиении молодого человека во Львове сообщил 25 ноября в Facebook очевидец Остап Стахив

«Друзья, семье Богуцких нужна ваша помощь на лечение. Парня жестоко избили охранники рынка "Привокзальный" в Львове. Я тогда прибыл на место, когда приехала скорая и забирала парня, а полиция даже не хотела идти и допросить охранников», — написал он.

Стахив отметил, что парню диагностировали многочисленные переломы костей носа и вставили шесть пластин.

Ранее сообщалось, что посетитель луцкого супермаркета подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.

Киевлянки подрались в трамвае из-за маски — видео © Украина.ру/Стрингер

На Украине начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. На прошлых выходных выписали первые административные протоколы.