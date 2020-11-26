«Друзья, семье Богуцких нужна ваша помощь на лечение. Парня жестоко избили охранники рынка "Привокзальный" в Львове. Я тогда прибыл на место, когда приехала скорая и забирала парня, а полиция даже не хотела идти и допросить охранников», — написал он.
Стахив отметил, что парню диагностировали многочисленные переломы костей носа и вставили шесть пластин.
Ранее сообщалось, что посетитель луцкого супермаркета подрался с патрульными полицейскими из-за отсутствия средств индивидуальной защиты.
Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Антирекорд заражений за сутки составил более 15 тысяч человек. С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости ввели карантин выходного дня, который продлится до 30 ноября. Работает только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
На Украине начали штрафовать людей за отсутствие маски в общественных местах и транспорте. На прошлых выходных выписали первые административные протоколы.