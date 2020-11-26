Азербайджан расценивает резолюцию Сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха как обычный листок бумаги. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает 25 ноября РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили Карабах © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Накануне Сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую республику. За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Также Сенат призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Кроме того, резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию «историческим решением».