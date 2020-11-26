«Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН, вызывает серьезные вопросы в связи с намерениями и объективной деятельностью Франции и как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и как постоянного члена СБ ООН», — сказал Гаджиев.
Накануне Сенат Франции призвал правительство страны признать Нагорно-Карабахскую республику. За принятие резолюции проголосовали 305 французских сенаторов из 306 участников заседания. Также Сенат призвал к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, «захваченных в результате военных операций», проводившихся с 27 сентября. Кроме того, резолюция призывает к восстановлению границ, определенных в 1994 году, и обеспечению безопасности армянского населения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию «историческим решением».