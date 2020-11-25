Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые по иску компании «Арчер мьюзик продакшнс», продюсирующей Ольгу Бузову, взыскали с владельца оздоровительного комплекса 348 тысяч рублей за незаконное использование трех ее песен в сауне, сообщает РИА Новости 25 марта

Придется лечиться: психолог оценила здоровье Бузовой © Ольга Бузова / facebook

Суды установили, что Аронов без лицензионного договора использовал песни Бузовой «Улететь», «Люди не верили», «Привыкаю», копируя их в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса «Праздник».

Согласно материалам дела, суды отклонили довод ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик «доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения».

Как отметил в решении суд первой инстанции, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и других арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.