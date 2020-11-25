СИП в этот день отклонил кассационную жалобу ответчика — индивидуального предпринимателя Георгия Аронова — на принятое в ноябре 2019 года решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.
Суды установили, что Аронов без лицензионного договора использовал песни Бузовой «Улететь», «Люди не верили», «Привыкаю», копируя их в память музыкального автомата, находящегося на территории оздоровительного комплекса «Праздник».
Согласно материалам дела, суды отклонили довод ответчика о том, что видеозапись из сауны, где на заднем плане слышны песни Бузовой, не может являться достоверным доказательством того, что именно ответчик «доводил до неопределенного круга лиц спорные музыкальные произведения».
Как отметил в решении суд первой инстанции, именно в помещении ответчика был установлен музыкальный автомат, при этом вход в сауну один и других арендаторов на территории оздоровительного комплекса нет.