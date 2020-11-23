Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власть в городе вопреки результатам выборов, на которых он одержал победу, хотят захватить его оппоненты. Об этом он сообщил 23 ноября в Facebook

Мэр рассказал о политтехнологии, которую, как он считает, применили его оппоненты, проиграв по итогам голосования. Городской избирком принял решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на 24 ноября. По его словам, пока его не приведут к присяге, новый горсовет может принимать вопросы без него.

Садового беспокоит, что за эти решения временных органов впоследствии ответственность придется нести новому городскому голове, то есть ему лично. «Ночью состоялась неслыханная вещь, которая имеет целью узурпировать власть в городе, несмотря на волеизъявление львовян… Действовали ночью, без лишних глаз, без журналистов и приняли решение, которое никак не касается вчерашних выборов», — заявил он.

От Львова до Славянска большинство мэров остаются: что показал второй тур выборов в 11 городах Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Второй тур мэрских выборов во Львове прошел 22 ноября. Самое большое количество мест в городском совете получила партия «Европейская солидарность», представитель которой Олег Синютка проиграл Садовому во втором туре выборов.

Садовый является мэром Львова с весны 2006 года. Синютка был губернатором Львовской области при президенте Петре Порошенко. В апреле 2019 года, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, Синютка подал в отставку.