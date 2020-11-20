Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив 19 ноября в своем Facebook раскрыл планы властей по введению в стране полного локдауна

В «Слуге народа» предложили ввести полный локдаун © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«Звучали разные даты, что локдаун в пессимистическом варианте будет введен с 10—15 декабря, в оптимистическом — с 20–25 декабря на несколько недель. Все это обсуждается, но, если локдаун будет введен, это будет катастрофа для малого и среднего бизнеса», — сказал Марцинкив после онлайн-совещания премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с мэрами.

С 14 ноября на Украине из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ввели карантин выходного дня. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Позже в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о его отмене — по мнению и.о. спикера парламента Елены Кондратюк, из-за карантина выходного дня многие украинцы оказались в безвыходном положении.