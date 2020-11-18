Прием антибиотиков при заражении коронавирусом способен ухудшить состояние больного и привести к серьезным осложнениям. К такому выводу пришли ученые Хуачжунского университета науки и технологии, передает на днях Research Square

На Украине резко вырос спрос на антибиотики © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

В течение 30 дней наблюдений у части пациентов ученые обнаружили осложнения. В группе, в которой принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной группе.

По данным исследователей, препараты способствовали прогрессированию заболевания, пациенты длительное время находились в стационаре (более 15 суток), у них развивались вторичные инфекции. При этом связь с повышенной смертностью обнаружена не была.

Ученые порекомендовали пациентам с нетяжелым COVID-19 избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости. Этот совет особенно касается ранних стадий заболевания.