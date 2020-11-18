Исследователи проследили за состоянием здоровья 1613 пациентов с COVID-19, у которых не было тяжелых симптомов. Они поступили в больницы с низким риском бактериальной инфекции, при этом их разделили на группы, в одной из которых прибегли к раннему назначению антибиотиков.
В течение 30 дней наблюдений у части пациентов ученые обнаружили осложнения. В группе, в которой принимали антибиотики, их частота была в полтора раза выше, чем в контрольной группе.
По данным исследователей, препараты способствовали прогрессированию заболевания, пациенты длительное время находились в стационаре (более 15 суток), у них развивались вторичные инфекции. При этом связь с повышенной смертностью обнаружена не была.
Ученые порекомендовали пациентам с нетяжелым COVID-19 избегать использования антибиотиков, кроме случаев крайней необходимости. Этот совет особенно касается ранних стадий заболевания.