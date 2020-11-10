Национальная полиция Украина закрыла уголовное производство, открытое по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина против бывшего вице-президента США Джо Байдена, пишет «Укринформ» 10 ноября

Как сообщается, дело закрыли 23 сентября 2020 года «из-за отсутствия состава преступления в деянии гражданина США».

«Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина», — сообщило агентство со ссылкой информированный источник в Офисе генпрокурора.

Напомним, Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента США, потребовал немедленной отставки Шокина за то, что тот открыл уголовное дело против компании «Бурисма», в которую трудоустроили сына Байдена Хантера.

Что значит для Донбасса приход Байдена © AFP, Angela Weiss

Согласно постановлению, производство было открыто Государственным бюро расследований (ГБР) по ст. 343 Уголовного кодекса Украины, а именно за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

ГБР перенаправило дело в Печерское управление Нацполиции, сотрудники которого не усмотрели в действиях высокопоставленного американского политика ничего предосудительного.

Напомним, Байден объявил себя победителем выборов президента США, однако его противник Дональд Трамп оспаривает итоги выборов в суде.

По его словам, в этом деле уже достигнуты определенные успехи. Если судьи станут на сторону Трампа, он может быть объявлен победителем выборов.