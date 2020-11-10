Как сообщается, дело закрыли 23 сентября 2020 года «из-за отсутствия состава преступления в деянии гражданина США».
«Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, которое было возбуждено по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина», — сообщило агентство со ссылкой информированный источник в Офисе генпрокурора.
Напомним, Джо Байден, занимавший в то время пост вице-президента США, потребовал немедленной отставки Шокина за то, что тот открыл уголовное дело против компании «Бурисма», в которую трудоустроили сына Байдена Хантера.
Сам Байден не скрывал, что украинского генпрокурора уволили по его указанию.
Согласно постановлению, производство было открыто Государственным бюро расследований (ГБР) по ст. 343 Уголовного кодекса Украины, а именно за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.
ГБР перенаправило дело в Печерское управление Нацполиции, сотрудники которого не усмотрели в действиях высокопоставленного американского политика ничего предосудительного.
Напомним, Байден объявил себя победителем выборов президента США, однако его противник Дональд Трамп оспаривает итоги выборов в суде.
По его словам, в этом деле уже достигнуты определенные успехи. Если судьи станут на сторону Трампа, он может быть объявлен победителем выборов.