Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что полное прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе не наступило, несмотря на то что принято трехстороннее заявление о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости 10 ноября

«Боевые действия в Карабахе полностью не прекратились, они продолжаются, и мы надеемся, что они прекратятся», — цитирует агентство слова Пашиняна.

Беспорядки в Ереване. За мир в Нагорном Карабахе заплатили высокую цену © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин сказал, что с 10 ноября начинается полное прекращение огня в Карабахе. При этом Армения и Азербайджан останавливаются на текущих позициях и обмениваются военнопленными, а в Карабахе размещаются российские миротворцы.

Армянский премьер Никол Пашинян сказал, что подписание этого соглашения было для него крайне тяжелым решением.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении, отметив, что соглашение максимально выгодно Баку.

По его словам, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.