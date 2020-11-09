Белорусский политолог Вячеслав Дианов объяснил, почему приход к власти в США демократа Джо Байдена не гарантирует помощи белорусскому протестному движению. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Шимов объяснил, чем протесты в Белоруссии отличаются от волнений в США и ЕС © vk.com, Всеволод Шимов

По словам Дианова, профессиональные белорусские оппозиционные активисты западной направленности в большинстве своем считают, что победа Байдана усилит позиции протестующих и создаст благоприятную среду для большего международного давления на власть Александра Лукашенко.

И их надежды имеют под собой основание, так как Байдан является проводником глобалистских и леволиберальных идей и его избрание уже само по себе является мощным стимулом для различных носителей ультралиберальных идей, отметил политолог. При этом он считает, что ситуация здесь менее однозначная, чем может показаться.

«Во-первых, белорусские протесты в массе своей не носят леволиберальный характер, а скорее наоборот, носят характер национальный. Что делает белорусский протест непривлекательным для интеграции его в общий глобалистский фронт… Во-вторых, с приходом Байдена стоит ожидать, что на основные управленческие позиции будут назначены как раз его однопартийцы из Демократической партии США. Но исторически сложилось так, что именно представители Республиканской партии США оказывали наибольшую реальную помощь белорусской оппозиции», — пояснил Дианов.

С полной уверенностью, по его мнению, можно сказать, что избрание Байдена не может повлиять на белорусские протесты в ближайшее время, так как «перенастройка» американского бюрократического аппарата требует времени — как минимум полгода.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд государств заявили о непризнании легитимности президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.