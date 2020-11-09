Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали больше тысячи человек в ходе протестов в Минске и других городах республики. Об этом 8 ноября сообщил правозащитный центр «Весна»

В Белоруссии задержали выступивших против Лукашенко студентов © Benjamin Hahn / flickr данным центра, задержаны 1043 человека. Подавляющее большинство из них взято под стражу в Минске, несколько человек — в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Среди задержанных оказались серебряный призер Олимпийских игр легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин. По информации Белорусского фонда солидарности спортсменов, Кравченко и Ганин в момент задержания находились в машине на парковке в центре Минска. Также задержали Ольгу Хижинкову, обладательницу титула «Мисс Белоруссия-2008». Она была взята под стражу вместе с еще 20 митингующими. Задержанных посадили в автозак и увезли.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Участники требуют отставки президента Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.