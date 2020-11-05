Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США независимо от результатов выборов. Об этом 5 ноября министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, который транслировался на странице МИД в Facebook

Он заявил, что выборы напоминают «американские горки», что, по его мнению, является лишним подтверждением того, насколько в США развита демократия. Сторонница Трампа и противник социализма: украинка впервые станет сенатором в США © Victoria Spartz/Facebook

«Я хочу огласить нашу официальную позицию… Какой бы выбор не сделал американский народ, мы буде и далее успешно развивать стратегическое партнерство между США и Украиной. В этом нет никаких сомнений, поскольку поддержка Украины в США базируется не на персоналиях, а системной поддержке, которую мы чувствуем», — заявил он.

По его словам, будут новые амбициозные планы и контакты.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Соперником Дональда Трампа стал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Однако победитель пока не назван: в нескольких ключевых штатах еще не завершился подсчет голосов. Трамп уже заявил о своей победе и обвинил Демпартию в попытке «украсть выборы».