В Мелитополе у статуи Богдана Хмельницкого из руки вывалился символ украинской власти, гетманская булава, сообщил Telegram-канал Украина.ру 3 ноября

«Булава якобы улетела по естественным причинам, от ветхости монумента. А там кто его знает… Но вот местные мастера взялись за дело и виртуозно выправили неприятный казус!» — отмечает ТГ-канал.

Богдан Хмельницкий, Екатерина Великая, А.С. Пушкин — лестница восхождения России © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Журналисты удивлены, что на памятнике «не удается увидеть надпись типа "Спонсором реставрации памятника Богдану Хмельницкому является фирма "Lego"».

Ранее в Кривом Роге у памятника Богдану Хмельницкому отвалилась рука с булавой.