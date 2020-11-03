«Булава якобы улетела по естественным причинам, от ветхости монумента. А там кто его знает… Но вот местные мастера взялись за дело и виртуозно выправили неприятный казус!» — отмечает ТГ-канал.

Символ украинской власти упал, но ситуацию спасли необычным способом
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Богдан Хмельницкий, Екатерина Великая, А.С. Пушкин — лестница восхождения России
Богдан Хмельницкий, Екатерина Великая, А.С. Пушкин — лестница восхождения России
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Что интересно, для «реставрации» использовался водопроводный хомут и винты, с помощью которых булаву прикрутили к кулаку главы запорожского казачества.

Журналисты удивлены, что на памятнике «не удается увидеть надпись типа "Спонсором реставрации памятника Богдану Хмельницкому является фирма "Lego"».

Ранее в Кривом Роге у памятника Богдану Хмельницкому отвалилась рука с булавой.