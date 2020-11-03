Глава Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий рассказал, что рассмотрение дела о конституционности закона о госязыке продолжается. Об этом сообщает РИА Новости 3 ноября

Тупицкий сказал, что рассмотрение дела о госязыке по представлению 51 депутата Верховной Рады продолжается.

По его словам, в законе об украинском языке как государственном «нет особых проблем». Однако он не уточнил, когда судом будет вынесено окончательное решение.

Ранее, 27 октября, судьи КС отменили часть положений антикоррупционных законов, в частности уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. Затем они решили вновь рассмотреть вызвавшие общественный резонанс законы о приватизации сельскохозяйственной земли и языковой закон.