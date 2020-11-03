Тупицкий сказал, что рассмотрение дела о госязыке по представлению 51 депутата Верховной Рады продолжается.
По его словам, в законе об украинском языке как государственном «нет особых проблем». Однако он не уточнил, когда судом будет вынесено окончательное решение.
Возле здания Конституционного суда Украины 3 ноября состоялся митинг членов "Нацкорпуса" в поддержку закона о функционировании украинского языка как государственного и с требованием признать его конституционным.
Ранее, 27 октября, судьи КС отменили часть положений антикоррупционных законов, в частности уголовную ответственность за декларирование недостоверных данных. Затем они решили вновь рассмотреть вызвавшие общественный резонанс законы о приватизации сельскохозяйственной земли и языковой закон.