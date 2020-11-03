Бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикера парламента Александра Турчинова вызвали на допрос в Госбюро расследований (ГБР). Об этом Турчинов сообщил в Facebook 3 ноября

«Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по «расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах», — написал он.

Турчинов заявил, что на Украине происходит ремейк домайдановских времен © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Во время государственного переворота на Украине в 2014 году, известного как Евромайдан, Турчинов, являвшийся спикером Верховной Рады, присвоил полномочия тогдашнего президента страны Виктора Януковича и отдал приказ о начале операции против республик Донбасса.