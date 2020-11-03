«Получил очередную повестку от Государственного бюро расследований. На этот раз меня вызывают для допроса по «расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах», — написал он.
Турчинов добавил, что в ГБР дело против него якобы завели по заказу «Оппозиционной платформы — За жизнь», при поддержке партии «Слуга народа».
Во время государственного переворота на Украине в 2014 году, известного как Евромайдан, Турчинов, являвшийся спикером Верховной Рады, присвоил полномочия тогдашнего президента страны Виктора Януковича и отдал приказ о начале операции против республик Донбасса.