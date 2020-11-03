В Конституционном суде Украины есть группа судей, которые откровенно симпатизируют России, и ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий. Об этом 3 ноября заявил представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский, передает УНИАН

Зеленский призвал председателя КСУ уйти в отставку © пресс-служба КСУ

По словам Вениславского, соответствующее представление в КС внесли якобы через «подконтрольные политические силы» на Украине.

«В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РФ. Возглавляет эту группу председатель Конституционного суда», — уточнил он.

На прошлой неделе Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов вынес решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия всего состава Конституционного суда со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, что решение КС является «ничтожным (не создающим правовых последствий), вынесенным судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».