«Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всем мире… Он действительно — коронавирус, я имею в виду, — распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме», — заявил он.
За сутки на Украине число больных COVID-19 составило 8899, что является новым антирекордом. Всего с начала пандемии на Украине заболели 411 093 человек, 168 868 — выздоровели, 7532 — скончались. За сутки зафиксировали 157 летальных случаев.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.
По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.
Также главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.