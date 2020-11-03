Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что в стране коронавсирус распространяется в ураганном темпе, о чем свидетельствуют новые антирекорды. Об этом 3 ноября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

«Мы подошли к точке невозврата, мы близки к катастрофе. Ситуация критическая не только на Украине, но и во всем мире… Он действительно — коронавирус, я имею в виду, — распространяется бешеными темпами. Просто в ураганном режиме», — заявил он.

Украина получит вакцину от COVID-19 через год — Степанов © Facebook, Максим Степанов

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки. Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.

Также главный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал тяжелую зиму, исходя из динамики распространения коронавируса в Европе.