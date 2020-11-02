Международные партнеры Украины, в том числе США, призывают украинских политиков объединиться, чтобы разрешить ситуацию, связанную с решением Конституционного суда относительно электронного декларирования. Об этом 2 ноября сообщается в Twitter посольства США на Украине

Отмечается, что внутригосударственный диалог нужен для восстановления веры украинцев, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный Конституцией европейский и евроатлантический курс.

«Все с большей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса», — говорится в сообщении.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.

«Мне как неюристу понятно»: Погребинский оценил законность решения КСУ по НАПК © Владимир Трефилов

Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.