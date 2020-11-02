Отмечается, что внутригосударственный диалог нужен для восстановления веры украинцев, что государство способно бороться с коррупцией и продолжать закрепленный Конституцией европейский и евроатлантический курс.
«Все с большей обеспокоенностью США, Великобритания, Канада, ЕС, Япония и Германия следят за последними событиями, связанными с решением Конституционного суда. Мы призываем все стороны объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса», — говорится в сообщении.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций. В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.
Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.