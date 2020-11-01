Даже во время эпидемии коронавируса не все посетители заведений общественного питания соблюдают правила гигиены. Администрация ресторана «Оливье 80» в Донецке нашла выход из положения, сообщает 1 ноября Telegram-канал Украина

«Мой руки так, как будто ты только что резал перец чили и собрался мастурбировать!» — гласит надпись на объявлении в туалетной комнате ресторана.

О ситуации с коронавирусом на Донбассе: помогает только Россия © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Как заставить людей тщательно мыть руки? Даже опасность смертельной заразы — не аргумент. Но! Всегда можно призвать на помощь образность и фантазию. В Донецке, например, так и поступают», — пишут журналисты.