«Мой руки так, как будто ты только что резал перец чили и собрался мастурбировать!» — гласит надпись на объявлении в туалетной комнате ресторана.
За минувшие сутки в ДНР выявили 93 случая коронавирусной инфекции. На стационарном и амбулаторном лечении находятся 2 826 пациентов. Всего из-за коронавируса в республике умерли 578 человек.
«Как заставить людей тщательно мыть руки? Даже опасность смертельной заразы — не аргумент. Но! Всегда можно призвать на помощь образность и фантазию. В Донецке, например, так и поступают», — пишут журналисты.