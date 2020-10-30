Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк пришёл под здание Конституционного суда Украины (КСУ), где проходит митинг националистов и радикалов. Об этом 30 октября сообщает KlymenkoTime в Telegram

Вакарчук и Стерненко присоединились к акции у КСУ © inshaua.com

Они проводят митинг против решения КСУ, которое, в частности, отменяет уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

«Я впервые поддерживаю такое радикальное решение, как роспуск Конституционного суда», — заявил Данилюк.

Во вторник Конституционный суд по представлению 47 депутатов отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. Из-за решения суда НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций, который в пятницу снова стал работать, но с перебоями.

В целом данное решение блокирует назначение победителей на местных выборах. Президент Украины Владимир Зеленский созвал по данному поводу срочное закрытое заседание СНБО страны.