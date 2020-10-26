В Черниговской области кроме местных выборов проходили выборы депутата Верховной Рады. После обработки части бюллетеней между двумя главными конкурентами — Ляшко и Гунько от «Слуги народа» — отрыв составляет 0,6%.
Ляшко сообщил, что социологические опросы «Рейтинга» и «Социс» накануне выборов отдавали победу именно ему, и заявил о масштабных фальсификациях во время выборов. По его словам, ЦИК зафиксировала в округе «аномально высокую» явку, которая в 1,5 раза превысила средний показатель по стране.
«Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей… В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованную кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук», — заявил Ляшко.
По его данным, Гунько якобы купил 50% избирателей округа и мандат народного депутата коррупционным способом. Поэтому Радикальная партия не признает результаты выборов и требует расследования.
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.