Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о скупке голосов кандидатом от партии власти Анатолием Гунько. Он написал об этом на своей странице в Facebook 26 октября

Ляшко спел украинцам о «скотиняках» © Facebook/Олег Ляшко

Ляшко сообщил, что социологические опросы «Рейтинга» и «Социс» накануне выборов отдавали победу именно ему, и заявил о масштабных фальсификациях во время выборов. По его словам, ЦИК зафиксировала в округе «аномально высокую» явку, которая в 1,5 раза превысила средний показатель по стране.

«Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей… В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованную кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук», — заявил Ляшко.

По его данным, Гунько якобы купил 50% избирателей округа и мандат народного депутата коррупционным способом. Поэтому Радикальная партия не признает результаты выборов и требует расследования.

Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.