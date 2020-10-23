Российско-белорусский экономист, политолог

Дмитрий Викторович Болкунец родился 2 марта 1983 года в Белоруссии в городе Слониме.

Экономист, политолог, эксперт в сфере российско-белорусских отношений.

В 2005 году окончил экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, специальность «Мировая экономика».

В 2006 году окончил магистратуру Белорусского государственного экономического университета (факультет международных экономических отношений, специальность «Мировая экономика»).

В 2007 году получил степень магистра в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс), специальность «Европейские исследования (политология)».

В 2013 году окончил аспирантуру в НИУ ВШЭ на факультете мировой экономики и мировой политики, специальность «Мировая экономика».

Директор Центра по работе с выпускниками в НИУ ВШЭ.

Один из организаторов конференции «БелоРусский диалог».

Аналитик Института развития интеграционных процессов при Академии внешней торговли (РФ).

Научные и профессиональные интересы: евразийская интеграция, российско-белорусские отношения, энергетика, внешнеторговая политика.

Автор материалов, посвященных белорусской тематике, в различных СМИ, в том числе «Газета.ру», «Свободная пресса», Forbes, «Эхо Москвы»; участник политических ток-шоу.