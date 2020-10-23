«Пандемия является фактором, который затрудняет перемирие. Люди возвращаются обратно, они остаются без работы, им приходится ждать, и у них нет врага. Пандемия — не враг. Им нужно знать, кто виноват в том, что у них нет работы и снизились доходы. На войне враг есть, его видно в прицелы. И желание найти врага приводит к тому, что у вас обостряется обстановка», — отметил он.
По словам эксперта, даже в странах Восточной Европы, где раньше такого не было, люди начали выходить на массовые акции «против чего угодно».
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.