Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек - 06.04.2026 Украина.ру
Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
С утра 5 апреля приморские города Краснодарского края подвергаются массированной атаке украинских беспилотников, в Новороссийске ранения получили восемь человек. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на 6 апреля сообщил в своём телеграм-канале
2026-04-06T01:28
2026-04-06T01:31
украина.ру
россия
краснодарский край
новороссийск
анапа
сочи
геленджик
пво
губернатор
атака бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/18/1077098555_0:95:1264:806_1920x0_80_0_0_f83fb995f16e779bdf25a56b299bfd82.jpg
В Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края все службы приведены в состояние максимальной готовности."Наиболее серьёзная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно — санавиация доставит их в Краснодар", — написал Кондратьев.В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома, уточнил губернатор.Обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий, повреждены также несколько припаркованных автомобилей.В настоящее время ПВО продолжает отражать атаку.Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по машине скорой помощи в селе Жовтневое Запорожской области.
01:28 06.04.2026 (обновлено: 01:31 06.04.2026)
 
С утра 5 апреля приморские города Краснодарского края подвергаются массированной атаке украинских беспилотников, в Новороссийске ранения получили восемь человек. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь на 6 апреля сообщил в своём телеграм-канале
В Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах края все службы приведены в состояние максимальной готовности.
"Наиболее серьёзная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое — жители многоквартирного дома. Два человека находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно — санавиация доставит их в Краснодар", — написал Кондратьев.
В результате атаки беспилотников в Новороссийске повреждения получили шесть многоквартирных и два частных дома, уточнил губернатор.
Обломки БПЛА также обнаружили на территории нескольких предприятий, повреждены также несколько припаркованных автомобилей.
В настоящее время ПВО продолжает отражать атаку.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по машине скорой помощи в селе Жовтневое Запорожской области.
