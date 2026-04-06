Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались - 06.04.2026 Украина.ру
Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались - 06.04.2026 Украина.ру
Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
Женщина и ребёнок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались. Об этом со ссылкой на экстренные службы вечером 5 апреля сообщает РИА Новости
2026-04-06T00:31
2026-04-06T00:34
5 апреля сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между посёлками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Ранее руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов рассказал, что семь человек, в числе которых беременная женщина, смогли вытащить из воды спасатели и местные жители."Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать", — сообщили в экстренных службах.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертв и пострадавших при обрушении дома в Махачкале нет. Дома, попавшие под угрозу обрушения, возвели вблизи русла реки, сообщил мэр Джамбулат Салавов, отметив, что их строили на участке для индивидуального жилищного строительства и не приняли на баланс города как многоквартирные.В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС."В результате обильных осадков произошло переполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС", — говорится в публикации."На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано сто человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", — добавили в ведомстве.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
дагестан
махачкала
украина.ру, новости, дагестан, махачкала, сергей меликов, мчс, наводнение, прорыв, дамба, происшествия
Украина.ру, Новости, Дагестан, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС, наводнение, прорыв, дамба, происшествия

Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались

00:31 06.04.2026 (обновлено: 00:34 06.04.2026)
 
Женщина и ребёнок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались. Об этом со ссылкой на экстренные службы вечером 5 апреля сообщает РИА Новости
5 апреля сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между посёлками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Ранее руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов рассказал, что семь человек, в числе которых беременная женщина, смогли вытащить из воды спасатели и местные жители.
"Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать", — сообщили в экстренных службах.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертв и пострадавших при обрушении дома в Махачкале нет. Дома, попавшие под угрозу обрушения, возвели вблизи русла реки, сообщил мэр Джамбулат Салавов, отметив, что их строили на участке для индивидуального жилищного строительства и не приняли на баланс города как многоквартирные.
В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС.
"В результате обильных осадков произошло переполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС", — говорится в публикации.
"На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано сто человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", — добавили в ведомстве.
