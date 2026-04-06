Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались

Женщина и ребёнок, которых вытащили из реки в Дербентском районе Дагестана, скончались. Об этом со ссылкой на экстренные службы вечером 5 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-06T00:31

5 апреля сильное течение смыло несколько автомобилей на трассе между посёлками Мамедкала и Геджух в Дербентском районе. Ранее руководитель Центра управления регионом в республике Исрафил Исрафилов рассказал, что семь человек, в числе которых беременная женщина, смогли вытащить из воды спасатели и местные жители."Два человека, женщина и ребенок, которых вытащили из реки, скончались, их не смогли откачать", — сообщили в экстренных службах.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертв и пострадавших при обрушении дома в Махачкале нет. Дома, попавшие под угрозу обрушения, возвели вблизи русла реки, сообщил мэр Джамбулат Салавов, отметив, что их строили на участке для индивидуального жилищного строительства и не приняли на баланс города как многоквартирные.В Дагестане из-за осадков прорвало дамбу Геджухского водохранилища, сообщила пресс-служба МЧС."В результате обильных осадков произошло переполнение водохранилища, в результате чего образовался прорыв земляного вала. К месту направлены дополнительные силы и средства МЧС", — говорится в публикации."На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплено 28 домов и эвакуировано сто человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц", — добавили в ведомстве.

