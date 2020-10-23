Лидеры Армении и Азербайджана необходимо убедить своих граждан, что в войне в Нагорном Карабахе не может быть победителя. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Армения назвала способ завершить конфликт в Карабахе © REUTERS, Stringer

«Необходимо перейти от игры с нулевой суммой (когда один проиграл, а другой выиграл) к системе, когда обе стороны победили. Это требует определенных усилий. Для начала нужно постепенно запускать информационные шары и прощупывать почву, подготавливая общественное мнение к тому, что в этой войне не может быть победителя», — сказал Абзалов

По его словам, и премьер Армении Никол Пашинян, и президент Азербайджана Ильхам Алиев уже занимаются этим. Так, Пашинян говорит, что Армения готова договариваться по районам, а Алиев — что проблему военным путем не решить. Стороны дают сигналы своему населению «мы отстояли Арцах», «мы продвинулись в районах», а дальше надо договариваться, отметил эксперт.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.