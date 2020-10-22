В октябре ДНР и ЛНР получат от России помощь на борьбу с коронавирусом в виде медицинского оборудования и препаратов для диагностики и лечения COVID-19. Об этом главы народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили в своих Telegram-каналах 22 октября

За сутки в ДНР медики выявили свыше 100 случаев коронавируса © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк написал Пушилин.

Пасечник также сообщил, что ЛНР получит российские поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и два мобильных цифровых рентгена.

«Учитывая глобальный характер эпидемии и высокие темпы роста заболеваемости, Россия окажет нам в этом месяце медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 млн рублей», — говорится в сообщении.

Оба главы народных республик Донбасса поблагодарили руководство и народ России за то, что не оставили их один на один с «невидимой угрозой».