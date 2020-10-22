«В октябре 2020 года Российская Федерация с целью улучшения эпидемиологической обстановки в [Донецкой] Республике окажет нам гуманитарную помощь, а именно обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование) общей стоимостью 258 млн рублей», — написал Пушилин.
Пасечник также сообщил, что ЛНР получит российские поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения и медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и два мобильных цифровых рентгена.
«Учитывая глобальный характер эпидемии и высокие темпы роста заболеваемости, Россия окажет нам в этом месяце медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 млн рублей», — говорится в сообщении.
Оба главы народных республик Донбасса поблагодарили руководство и народ России за то, что не оставили их один на один с «невидимой угрозой».