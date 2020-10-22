Президент Украины Владимир Зеленский предал национальные интересы страны в угоду Евросоюзу и Нато. Об этом 21 октября заявил глава Харьковской городской организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne

ОПЗЖ догоняет «Слугу народа» в рейтинге - опрос © CC0, Pixabay

«Прекрасно понимаю, все что он (Зеленский) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — подчеркнул политик.

Лесик также назвал курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом «преступным».

В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса.