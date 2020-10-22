ОПЗЖ догоняет «Слугу народа» в рейтинге - опрос
ОПЗЖ догоняет «Слугу народа» в рейтинге - опрос
© CC0, Pixabay
По мнению Лесика, Зеленский держит курс на вступление в указанные объединения, однако других планов на посту президента у него нет. 

«Прекрасно понимаю, все что он (Зеленский) смог сделать за этот год, он уже сделал — сдал национальные интересы с потрохами», — подчеркнул политик.

Лесик также назвал курс на сближение с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом «преступным».

В феврале 2019 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины стремление в НАТО и ЕС. Закон обязывает правительство реализовать курс на вступление в оба объединения, а президенту присваивает статус гаранта этого курса.

 