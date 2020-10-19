«Из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова», — цитирует агентство Воскресенского.
Напомним, десятого октября президент Белоруссии провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании.
Воскресенский, который был одним из задержанных в ходе массовых беспорядков в республике, присутствовал на встрече и был отпущен под домашний арест.
Политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения.
Власова стала уже пятой участницей встречи с Лукашенко в СИЗО, которая отправилась под домашний арест.