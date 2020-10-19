Лилия Власова, входившая в президиум координационного совета белорусской оппозиции, вышла из следственного изолятора и отправилась под домашний арест, рассказал политолог Юрий Воскресенский. Его слова 19 октября приводит РИА Новости

«Из СИЗО КГБ была освобождена Лилия Власова», — цитирует агентство Воскресенского.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании.

Воскресенский, который был одним из задержанных в ходе массовых беспорядков в республике, присутствовал на встрече и был отпущен под домашний арест.

Политолог рассказал, что президент поручил ему подготовить предложения по лицам, которые не опасны для общества и которым может быть изменена мера пресечения.

Власова стала уже пятой участницей встречи с Лукашенко в СИЗО, которая отправилась под домашний арест.