Сенатор США от республиканцев Джош Хоули 15 октября вызвал глав социальных сетей Twitter и Facebook Джека Дорси и Марка Цукерберга на слушание в юридический подкомитет сената США по преступности и терроризму. Об этом Хоули сообщил в своем Twitter

Отец за сына. Трамп бьёт Байдена Украиной © AP, Visar Kryeziu Джо Байдена, ассиметрично применив условия предоставления услуг и запретив распространение статьи New York Post…, а также заблокировав официальный аккаунт кампании Дональда Трампа за обсуждение этой истории», — отметил Хоули.

Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может «использовать свое влияние» для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.

Facebook и Twitter позже ограничили доступ к публикации на своих платформах.

Позднее один из членов штаба действующего президента Майк Ханн сообщил, что соцсеть Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба Трампа за публикацию видео, где кандидата в президенты от демократов Джо Байдена называют лжецом на фоне публикации New York Post.