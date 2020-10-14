Количество погибших мирных жителей в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) с начала конфликта достигло 32 человек, пишет РИА Новости 14 октября со ссылкой на защитника прав человека НКР Артака Бегларяна

Несмотря на объявленное перемирие, люди в Карабахе продолжают гибнуть.

«Начиная с 27 сентября число погибших в результате азербайджанской агрессии гражданских лиц достигло 32», — цитирует агентство Бегларяна.

По его словам, азербайджанские военные 14 октября обстреляли ряд населенных пунктов Мартакертского, Мартунинского и Гадрутского районов.

«Аппарат защитника прав человека получил достоверные данные, что в результате неизбирательного артобстрела Мартакерта погиб сотрудник компании "Арцахэнерго" Нверг Григорян, который выполнял свои рабочие обязанности», — отметил омбудсмен.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.

Позднее стороны конфликта в Москве достигли соглашения о прекращении огня, однако вскоре стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.