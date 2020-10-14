В Киеве за прошедшие сутки от коронавируса скончался 21 человек – это абсолютный антирекорд за все время пандемии. Об этом 14 октября в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко

«За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки — умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян. На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал он.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Также не уменьшается число госпитализированных с COVID-19 пациентов — в больницы Киева попали 78 человек. Остальные зараженные находятся на самоизоляции под присмотром врачей.

За минувшие сутки выздоровели 268 человек. Всего за время пандемии коронавирус побороли 10 299 жителей Киева.