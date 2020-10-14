«За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки — умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян. На сегодня в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — написал он.
Кличко также сообщил, что среди заболевших 236 женщин (от 18 до 89 лет), 153 мужчины (от 18 до 92 лет), 14 девочек (от 16 дней до 17 лет) и 19 мальчиков (от 8 месяцев до 17 лет).
Также не уменьшается число госпитализированных с COVID-19 пациентов — в больницы Киева попали 78 человек. Остальные зараженные находятся на самоизоляции под присмотром врачей.
За минувшие сутки выздоровели 268 человек. Всего за время пандемии коронавирус побороли 10 299 жителей Киева.