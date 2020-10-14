По словам Лаврова, переговоры представителей Баку и Еревана Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием российской стороны были уникальными.
«Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Подключался и Сергей Шойгу», — рассказал Сергей Лавров.
Ситуация в Карабахе обострилась утром 27 сентября. Баку обвинил вооруженные силы НКР в обстрелах приграничных территорий и начал военную операцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.
По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.