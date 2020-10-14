Президент России дважды звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову во время переговоров с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана 9 октября в Москве. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва»

По словам Лаврова, переговоры представителей Баку и Еревана Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием российской стороны были уникальными.

«Но отмечу, что в решающий момент свой вклад внес президент, потому что он контролировал наши ночные бдения, и где-то уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали. Подключался и Сергей Шойгу», — рассказал Сергей Лавров.

Абзалов: Вокруг России вырисовывается дуга нестабильности на постсоветском пространстве © РИА Новости, Владимир Трефилов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за эскалацию конфликта на власти Азербайджана, объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и военное положение в ряде районов.

По итогам переговоров глав МИД России, Армении и Азербайджана в Москве стороны договорились о перемирии с 10 октября для обмена пленными и вывоза тел погибших. Однако вскоре Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Ранее о поддержке Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.