Единственной силой, которая может отстранить Александра Лукашенко от власти, является сам белорусский народ. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Безпалько раскритиковал оппозиционеров, встретившихся с Лукашенко в СИЗО © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Пока он находится у власти, государство разваливается, раскол увеличивается. Страна находится в состоянии холодной гражданской войны, и он разжигает эту войну. Он натравливает одну часть белорусских граждан на другую», — категоричен Суздальцев.

Политолог прогнозирует, что в дальнейшем массовых протестов будет меньше, но они будут более радикальными, и власть и оппозиция уступать не будут, а Лукашенко не захочет покидать свой пост и продолжил контакты с Западом.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.