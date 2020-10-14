Эксперт подчеркнул, что Лукашенко возглавляет их государство, и находится в их юрисдикции, но этой возможности у белорусов пока нет.
«Пока он находится у власти, государство разваливается, раскол увеличивается. Страна находится в состоянии холодной гражданской войны, и он разжигает эту войну. Он натравливает одну часть белорусских граждан на другую», — категоричен Суздальцев.
Политолог прогнозирует, что в дальнейшем массовых протестов будет меньше, но они будут более радикальными, и власть и оппозиция уступать не будут, а Лукашенко не захочет покидать свой пост и продолжил контакты с Западом.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.