В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Позднее был сформирован новый состав правительства.
Что касается остановки некоторых золотодобывающих и других предприятий на фоне политического кризиса, считает эксперт, то это временная заморозка, и в течение нескольких дней все наладится и придет в норму.
«Хотя все государства Центральной Азии выразили озабоченность событиями в Кыргызстане, они не стали вводить чрезвычайное положение на границе, как во время предыдущих революций. Даже Узбекистан не так сильно границу заблокировал. И границу с Казахстаном можно пересечь», —констатировал Мамырайымов.
По его мнению, это в очередной раз подтверждает, что ситуация в Киргизии не столь плачевна, как кажется некоторым экспертам.
Полностью интервью можно прочитать здесь.