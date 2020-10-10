Корень проблем киргизской экономики находится не только внутри страны. Из-за пандемии их мигранты потеряли заработки, прежде всего в России, а их перечисления составляли значительную часть их ВВП. Об этом рассказал казахский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

Что касается остановки некоторых золотодобывающих и других предприятий на фоне политического кризиса, считает эксперт, то это временная заморозка, и в течение нескольких дней все наладится и придет в норму.

«Хотя все государства Центральной Азии выразили озабоченность событиями в Кыргызстане, они не стали вводить чрезвычайное положение на границе, как во время предыдущих революций. Даже Узбекистан не так сильно границу заблокировал. И границу с Казахстаном можно пересечь», —констатировал Мамырайымов.

По его мнению, это в очередной раз подтверждает, что ситуация в Киргизии не столь плачевна, как кажется некоторым экспертам.

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