Киргизию ждет тяжелый экономический кризис, выйти из которого без внешней помощи будет трудно. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру, отвечая на вопрос, не придется ли России или Казахстана предоставить республике гуманитарную помощь

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час

Эксперт отметил, что сейчас ситуация в киргизской экономике очень тяжелая, падение составило до 6% ВВП, а госбюджет недосчитался несколько десятков миллиардов сомов.

«Бизнес сильно пострадал, платежеспособность населения начала угрожающе падать, уровень жизни серьезно упал. Поэтому о запасе прочности экономики даже неловко говорить», — сетует Султангазиев.

Политолог обратил внимание, что была надежда на определенные преференции от ЕАЭС, была надежда на помощь других международных финансовых институтов и на списание внешнего долга, за обслуживание которого тоже приходится выплачивать большие суммы, но этого не случилось.

Он добавил, что киргизский бизнес, который вырос в очень суровых условиях и очень рад любой возможности прорваться на внешний рынок и получить свой сегмент рынка в другом государстве.

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