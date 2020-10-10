В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час
Эксперт отметил, что сейчас ситуация в киргизской экономике очень тяжелая, падение составило до 6% ВВП, а госбюджет недосчитался несколько десятков миллиардов сомов.
«Бизнес сильно пострадал, платежеспособность населения начала угрожающе падать, уровень жизни серьезно упал. Поэтому о запасе прочности экономики даже неловко говорить», — сетует Султангазиев.
Политолог обратил внимание, что была надежда на определенные преференции от ЕАЭС, была надежда на помощь других международных финансовых институтов и на списание внешнего долга, за обслуживание которого тоже приходится выплачивать большие суммы, но этого не случилось.
Он добавил, что киргизский бизнес, который вырос в очень суровых условиях и очень рад любой возможности прорваться на внешний рынок и получить свой сегмент рынка в другом государстве.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.