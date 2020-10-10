Решение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова ввести в Бишкеке режим чрезвычайного положения является плохим симптомом. Об этом рассказал ученый-востоковед Александр Князев в интервью изданию Украина.ру

Александр Князев: Среди политиков Киргизии нет никого, кто мог бы найти выход из кризиса © minval.az Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Даже если на ближайшее время Жээнбекову удастся как-то снизить уровень конфликтности, разогнать людей на площади, провести репрессивные меры и сделать реверансы в сторону оппозиционных сил, то это не означает, что конфликт исчезнет, подчеркнул эксперт.

«Он через очень короткое время, в Киргизии это традиционно весна, опять выльется на улицу и может перейти в стадию войны», — указал Князев.

К сожалению, констатировал специалист, ни с одной, ни с другой стороны нет политиков, которые были бы способны, по крайней мере, отвечать за свои слова и взять на себя ответственность за будущее страны.

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