В Министерстве иностранных дел Армении назвали преднамеренным обстрел журналистов в карабахском городе Шуши. Об этом 8 октября сообщило агентство РИА Новости

По словам пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, 8 октября азербайджанские вооруженные силы повторно бомбардировали собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян.

«Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии», — говорится в заявлении Нагдалян.

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«В то же время мы призываем все международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание на этот вопиющий факт насильственного нарушения права на получение информации», — говорится в заявлении.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.