Российский журналист, военный эксперт Юрий Котенок находится в тяжелом состоянии после ранения в карабахском городе Шуши. Об этом рассказал его врач Шаген Даниелян, передает «Интерфакс»

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«Состояние тяжелое, он потерял 3,5 литра крови, что уже восстановлено. У него ранения в области грудной клетки, живота и верхних и нижних конечностей. После стабилизации состояния будут сделаны дополнительные операции», — рассказал Даниелян.

По данным МИД Армении, вместе с ним был ранен Левон Арзанов, спецкор информпортала «Офицеры России». Раннеие получил и сопровождающий российских журналистов.

«Церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши стала мишенью для террористов. Это проявление вандализма идет вразрез с законами человечества и Бога. Восстановим», — заявил глава НКР Араик Арутюнян.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.