Главный редактор информационно-аналитического издания «Сегодня.ру», включенный в базу украинского сайта «Миротворец», получил ранение при обстреле собора Св. Христа Спасителя.
«Состояние тяжелое, он потерял 3,5 литра крови, что уже восстановлено. У него ранения в области грудной клетки, живота и верхних и нижних конечностей. После стабилизации состояния будут сделаны дополнительные операции», — рассказал Даниелян.
По данным МИД Армении, вместе с ним был ранен Левон Арзанов, спецкор информпортала «Офицеры России». Раннеие получил и сопровождающий российских журналистов.
«Церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши стала мишенью для террористов. Это проявление вандализма идет вразрез с законами человечества и Бога. Восстановим», — заявил глава НКР Араик Арутюнян.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение. Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.