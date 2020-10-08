В отношении компании «Нафтогаз» возбудили уголовное дело по подозрению в государственной измене. Об этом в интервью «Громадському радио» рассказал глава компании Андрей Коболев

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«Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», — сказал Коболев.

Какой именно правоохранительный орган возбудил дело, Коболев не уточнил. Глава «Нафтогаза» заверил, что компании нечего скрывать и она абсолютно открыта для государственного аудита по резерву долгов и по другим вопросам.