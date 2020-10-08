Состояние журналиста оценивается как тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Вместе с Юрием легкие ранения получил еще один журналист и их сопровождающий.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября.
Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.
Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел.
Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.