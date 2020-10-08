При обстреле города Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики был тяжело ранен российский блогер Юрий Котенок, ведущий Telegram-канала «Военкор Котенок». Об этом сообщает пресс-центр НКР «Арцах»

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Вместе с Юрием легкие ранения получил еще один журналист и их сопровождающий.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября.

Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.

Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел.

Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника. Лидеры России, Франции и США призвали немедленно прекратить огонь в Карабахе и сесть за стол переговоров.