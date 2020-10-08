Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 7 октября в своем Twitter оценил объявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в розыск в России

Тихановская объявлена в розыск на территории РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Ринкевичс отметил, что белорусский политик не совершала никакого преступления.

Он подчеркнул, что подобное вмешательство во внутренние дела Белоруссии еще больше ухудшает возможности политического диалога с Россией.

Stunned to learn that #Russia has issues arrest warrant for Svetlana #Tsikhanouskaya, she committed no crime. This is direct and unjustified interference in the internal affairs of #Belarus and further impairs possibility for political dialogue — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 7, 2020

Накануне стало известно, что Тихановская объявлена в розыск в Российской Федерации. В базе данных разыскиваемых лиц МВД о ней появилась информация: дата и место рождения, национальность. В качестве основания для розыска указано уголовное дело, однако номер статьи пока не конкретизирован.

Тихановская по данным ЦИК Белоруссии набрала на выборах в августе 10% голосов, тогда как действующий глава государства Александр Лукашенко — более 80%. Результаты голосования оппозиция сочла сфабрикованными. В стране начались массовые уличные протесты, которые разгонялись силовыми методами. Через несколько дней после выборов Тихановская уехала в Литву, объяснив это соображениями безопасности. Уже в Европе глава оппозиции создала Координационный совет, который должен был передать ей власть от Лукашенко. По факту создания КС в Белоруссии было заведено уголовное дело, многие члены Совета находятся в тюрьме, идет следствие.

Тихановская продолжает жить в Литве, местные власти оказали ей поддержку и в качестве подарка даже предоставили штаб-квартиру, где экс-кандидат в президенты сможет работать. В Европе также обсуждался вопрос об официальном признании Тихановской президентом Белоруссии.