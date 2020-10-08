Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется на свободе, но непонятно, в легальном или нелегальном статусе. Об этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог Грозин объяснил, почему в Киргизии идет битва за места в парламенте © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Сейитбек Атамбаев, освободили Атамбаева-старшего из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

«Видимо, он (Атамбаев — ред.) будет на свободе. А вот легально или нелегально — сказать сложно. Это зависит от того, какая коалиция будет сформирована, в какой мере будут представлены старые силы, которые стоят за Атамбаевым», — сказал Жарихин.

По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы и потребовали провести повторное голосование. Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов недействительными.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.