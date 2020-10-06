Массовые акции протеста в Киргизии связаны исключительно с внутренними факторами, экономическим кризисом на фоне коронавируса и коррупцией во власти. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: В Киргизии произошла не цветная, а цифровая революция © Владимир Трефилов

«Причины там, конечно, внутренние. Я очень волнуюсь, что наши федеральные каналы начнут рассказывать сказки о вмешательстве Афганистана, Катара или Турции. Да, турецкий фактор там есть, но главное — это внутренняя напряженность, которая вылилась в это восстание. Там фактически за 12 часов смели все остальные институты власти», — указал эксперт.

По его словам, в массовых акциях протеста приняли участия не представители грантовых организаций, а гастарбайтеры, которые из-за пандемии коронавируса не смогли ездить в Россию и остались без работы.

Суздальцев добавил, что президент Сооронбай Жээнбеков точно не удержит свою власть, и вскоре встанет вопрос об импичменте.

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