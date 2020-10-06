Ранее ЦИК Киргизии на фоне массовых акций оппозиции и столкновений протестующих с правоохранителями признал итоги выборов в парламент недействительными. Новые выборы должны назначить в течение двух недель.
«Причины там, конечно, внутренние. Я очень волнуюсь, что наши федеральные каналы начнут рассказывать сказки о вмешательстве Афганистана, Катара или Турции. Да, турецкий фактор там есть, но главное — это внутренняя напряженность, которая вылилась в это восстание. Там фактически за 12 часов смели все остальные институты власти», — указал эксперт.
По его словам, в массовых акциях протеста приняли участия не представители грантовых организаций, а гастарбайтеры, которые из-за пандемии коронавируса не смогли ездить в Россию и остались без работы.
Суздальцев добавил, что президент Сооронбай Жээнбеков точно не удержит свою власть, и вскоре встанет вопрос об импичменте.
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