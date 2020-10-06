Массовые акции протеста в Киргизии связаны исключительно с внутренними факторами, экономическим кризисом на фоне коронавируса и коррупцией во власти, рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

«Без применения силы». Москва четко высказалась по ситуации в Киргизии © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк - Андрей Иванович, в чем вы видите глубинные причины политического кризиса в Киргизии?

— Причины там, конечно, внутренние. Я очень волнуюсь, что наши федеральные каналы начнут рассказывать сказки о вмешательстве Афганистана, Катара или Турции. Да, турецкий фактор там есть, но главное — это внутренняя напряженность, которая вылилась в это восстание. Там фактически за 12 часов смели все остальные институты власти.

Мы должны еще учесть, что прошедшие выборы, которые президент отменил, это был только повод. Там действительно очень тяжелое экономическое положение, которое усугубилось в связи с коронавирусом. У нас, в России, вторая волна началась в конце сентября — начале октября, а у них она началась в августе, и они к ней оказались не готовы.

Помимо всего прочего очень тяжелая ситуация, когда половина дохода в стране дает экспорт труда. Киргизские гастарбайтеры работают прежде всего в России и из-за коронавируса остались без работы. Это такой взрывоопасный элемент.

Фактически восстание началось в интернете, когда люди без лозунгов и без лидеров побежали и мгновенно смели все что можно. Это цифровая революция. Это не «цветная революция». Если бы это была «цветная революция», они бы требовали перевыборов. А это именно цифровая революция, и они требуют смены власти, смены президента. Насколько я знаю, уже встал вопрос об импичменте.

Все закрутилось быстро в силу киргизского темперамента. В Киргизии любят проводить революцию. У них это такая традиция. Почему бы не провести революцию? Давайте проведем. Тем не менее, и силовики, и перестрелки, все было как всегда. Вот такая вот обстановка. Еще раз: внутренние причины, выборы — только повод.

- Вы сказали о внутренних причинах. А какую роль в этих событиях сыграли грантовые организации на территории страны, в которых задействовано около 250 тыс. киргизов?

— Ну и что. Вы думаете, они побежали штурмовать заборы? Это безработные побежали. Не ищите вы там внешнего фактора. Если он действительно есть, то это значит, что мы провалили все это дело.

Да, у нас на федеральных каналах любят выступать, мол, это все американцы и американская разведка. Но если вы ходите в лес за грибами, вы же знаете, что там комары? Так и здесь. Если вы работаете на внешнем контуре, вы же знаете, что там есть американцы. А у нас чуть что говорят: «Ой, американцы нам помешали».

Андрей Грозин: В Киргизии ждут перемен, которые внешние силы могут превратить в украинский майдан © РИА Новости, Александр Натрускин

Дело в тяжелой внутренней социально-экономической обстановке, недовольстве медленными темпами евразийской интеграции, криминалитете, коррупции, засилье кланов. Это главное, а не какие-то там грантовые организации.

- Насколько тактически правильным было решение президента Жээнбекова о перевыборах?

— Ему продиктовали все эти вещи. Продиктовала и его партия, и народ. Уже возникает вопрос об импичменте. Я думаю, он власть не удержит. Поздно уже. Не надо было воровать голоса. Это белорусский вариант, только еще быстрее. Там о выборах уже не говорят. Они требуют убрать президента.