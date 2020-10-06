Встреча представителей украинской стороны с хорватскими чиновниками и политиками состоялась в Загребе.
По итогам встречи стороны пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской, но Украине нужно разработать собственную модель такой реинтеграции.
Отмечается, что у Хорватии есть опыт реинтеграции территорий Восточной Славонии, Барании и других территорий, находившихся под контролем сербов в ходе гражданской войны в Югославии в 1990-х годах.
Хорватские политики перечислили главные критерии безопасной реинтеграции. Это демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, возобновление имущественных прав, социально-гуманитарная политика, примирение между населением.
«Мир – это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция – это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем», – отметил в свою очередь Резников.
В 1990-х годах часть территорий эксклава Сербская Краина Хорватия присоединила в результате кровопролитных военных операций. В то же время самопровозглашенную Сербскую автономную область Восточная Славония, Баранья и Западный Срем удалось включить в состав Хорватии мирным путем, под наблюдением ООН и с объявлением амнистии и новых местных выборов.
Не раз отмечалось, что опыт югославской войны, с массовыми чистками местного населения, служит предупреждением для будущего Донбасса.