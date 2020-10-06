Украина могла бы опереться на опыт Хорватии в создании модели безопасной реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время встречи с хорватской делегацией 6 октября, сообщила пресс-служба министерства

Встреча представителей украинской стороны с хорватскими чиновниками и политиками состоялась в Загребе.

По итогам встречи стороны пришли к выводу, что хорватский опыт безопасной реинтеграции может стать базой для украинской, но Украине нужно разработать собственную модель такой реинтеграции.

Донбасс: реинтеграция или все-таки война? © пресс-служба президента Украины

Хорватские политики перечислили главные критерии безопасной реинтеграции. Это демилитаризация и безопасность, введение переходного периода, возобновление имущественных прав, социально-гуманитарная политика, примирение между населением.

«Мир – это вопрос номер один для Украины, но точно не мир любой ценой. И безопасная реинтеграция – это не только о необходимости возвращения оккупированных территорий, это о наличии красных линий, которые мы никогда не перейдем», – отметил в свою очередь Резников.

Зачистка «Буря»: Загреб празднует, Киев мечтает о «хорватском сценарии» для Донбасса © AP, Zltako Kalle

Не раз отмечалось, что опыт югославской войны, с массовыми чистками местного населения, служит предупреждением для будущего Донбасса.