Столкновения между армией Азербайджана и армией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) идут по всей линии соприкосновения, карабахцам удается отражать атаки, сказал журналистам пресс-секретарь министерства обороны Сурен Сарумян 3 октября

Утренний брифинг Сарумяна был отложен на два часа из-за обстрела Степанакерта и продлился всего десять минут, причем, вопреки обычной процедуре, чиновник не стал отвечать на вопросы.

«Столкновения продолжаются на всей линии соприкосновения, особенно на южном и северном направлении. Противник применяет все виды вооружения — артиллерию, самолеты, беспилотники, силы спецназа. Армия обороны героически сражается и отражает все атаки», — цитирует Сарумяна РИА Новости.

Он также сказал, что азербайджанские войска понесли большие потери, количество которых растет, поскольку бои продолжаются.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Вечером 2 октября Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту, были разрушены жилые дома, много человек получили ранения, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян.

Ранее в тот же день десять спасателей Карабаха были ранены в результате обстрела Степанакерта артиллерией Азербайджана.

Офис спасательной службы был частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.