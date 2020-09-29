Политик на форуме регионов РФ и Белоруссии предложила отменить роуминг уже до наступления нового года.
«Хочется, чтобы наши граждане общались, наши бизнес-партнеры, регионы», — цитирует агентство слова Матвиенко.
Она поставила в пример Евросоюз, где давно отменили роуминг, добавив, что «у нас Союзное государство».
Сенатор добавила, что отмена роуминга «будет способствовать активизации контактов всех уровней», а для операторов это не должно стать «большой проблемой».
«Чтобы до конца года мы сделали такой подарок гражданам и России, и Белоруссии», — подчеркнула Матвиенко.