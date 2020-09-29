Отмена роуминга между Россией и Белоруссией будет способствовать активизации контактов между странами на всех уровнях, сказала cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости 29 сентября

Политик на форуме регионов РФ и Белоруссии предложила отменить роуминг уже до наступления нового года.

«Хочется, чтобы наши граждане общались, наши бизнес-партнеры, регионы», — цитирует агентство слова Матвиенко.

«Стабильность ЕС под угрозой»: Европарламент предложил отменить роуминг со странами «Восточного партнерства» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Сенатор добавила, что отмена роуминга «будет способствовать активизации контактов всех уровней», а для операторов это не должно стать «большой проблемой».

«Чтобы до конца года мы сделали такой подарок гражданам и России, и Белоруссии», — подчеркнула Матвиенко.