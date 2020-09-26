Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования руководству Украины в связи с катастрофой военного самолета Ан-26 в Харьковской области. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter 25 сентября

В Харьковской области 26 сентября объявлено Днем траура по погибшим при авиакатастрофе © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, а также министру обороны Андрею Тарану», — написал Боррель.

Just learned about the tragic military plane crash this evening in Chuhuiv, Ukraine. My thoughts are with the families and friends of those who lost their lives. My condolences on behalf of the EU to President @ZelenskyyUa, Minister @DmytroKuleba and @DefenceU Minister Taran — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 25, 2020

Соболезнования также выразила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Из Украины приходят страшные новости о трагическом крушении военного самолета. Наши мысли с родственниками жертв, выражаем наши соболезнования. Пострадавшим желаем быстрой и полной поправки», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer @akk zu Berichten über den Absturz eines Militärflugzeuges in der #Ukraine mit mindestens 22 Toten und mehreren Verletzten. pic.twitter.com/3I4qIj6vVN — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 25, 2020

«Мои глубочайшие соболезнования родным погибших при крушении самолета вблизи Харькова. Мы выражаем поддержку народу братской нам Украины в это трудное время», — написал, в частности, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Мое сердце принадлежит семьям погибших. Молдова поддерживает Украину в это трудное время. Выражаем глубочайшие соболезнования народу Украины», — отметил глава МИД Молдавии Олег Цуля.

На печальное известие также откликнулись Латвия, Польша, Швеция, Болгария, Канада, Турция, Молдавия и Албания, главы МИД которых написали слова скорби в своих микроблогах.

Вечером 25 сентября в районе города Чугуева Харьковской области во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку произошло крушение самолета Ан-26. На его борту находились 27 человек: члены экипажа и курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. По последним данным, по меньшей мере 25 человек погибли, двое получили тяжелые ожоги.

Офис генпрокурора возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия». По предварительным данным, незадолго до катастрофы пилот сообщил об отказе левого мотора. Еще одной версией крушения самолета, по мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, является ошибка экипажа при заходе на посадку.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 сентября приедет в Харьков, и призвал провести тщательное расследование трагедии. Местные власти в Харьковской области объявили этот день Днем траура по погибшим в авиакатастрофе.